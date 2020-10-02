- الرئيس الأمريكي: سنبدأ فترة الحجر الصحي فورا.. وطبيب أسترالى: كبر السن وزيادة الوزن يمثلان خطورة علي ترامب.. وخبير أمريكي: حدة الإصابة بالمرض ستؤثر على حظوظه الانتخابية

- "لوس أنجلوس تايمز" ترجح غياب ترامب عن الحملة الانتخابية والمناظرة المقبلة مع بايدن.. وأستاذ قانون: العجز أو الوفاة تحديان في ظل طباعة بطاقات الاقتراع وبدء التصويت المبكر





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

ولمثل هذا الإعلان وقع الصاعقة قبل شهر من الانتخابات الرئاسية فيما يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن. كما أنه يطرح عددا لا يحصى من الأسئلة حول مستقبل الحملة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب في تغريدة علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب أن "كلاهما بخير في الوقت الراهن ويعتزمان البقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي" وأضاف أن ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" من المكتب البيضاوي. وفي حال أصبح مريضًا جدًا ، فسيتولي نائب الرئيس مايك بنس مهامه.

وقد تسببت إدارة ترامب للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 207 آلاف شخص في الولايات المتحدة، بتوجيه انتقادات شديدة له من جانب خصومه والعلماء وبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين.

وبعد وقت قصير من تغريدة الرئيس، أعلن البيت الأبيض إلغاء رحلة إلى فلوريدا كان من المقرر أن يقوم بها الجمعة لحضور تجمع انتخابي. ويقتصر برنامج عمله على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول "دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19".

وقبل ساعات قليلة، أعلن ترامب أن مستشارته المقربة هوب هيكس مصابة بفيروس كورونا.

وكانت هيكس في طائرة الرئاسة "اير فورس وان" مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع جو بايدن. كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

في غضون ذلك، قال الدكتور باري ديكسون، طبيب العناية المركزة في مستشفى سانت فنسنت في ملبورن بأستراليا، إن مخاطر إصابة ترامب ستزداد إذا أصيب بالتهاب رئوي، والذي يرتبط بارتفاع معدل وفيات كورونا، خاصة في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف ديكسون: "إنه أكثر عرضة لخطر الموت إذا أصيب بالتهاب رئوي سيئ". وتابع: "عوامل الخطر الرئيسية التى نعرفها بالنسبة لترامب هي عمره ومعاناته من زيادة الوزن ، وهي عوامل عالية الخطورة".

وأوضح ديكسون أن الأعراض الخفيفة في البداية لا تعد مؤشرًا على أن الشخص سيتجنب بلوغ مرحلة أكثر خطورة من المرض، لافتا إلي "إمكانية تدهور الحالة في الأسبوع الثاني خلال مدة تتراوح مابين 24 إلى 48 ساعة فقط، مشيرا إلي أن "التدهور يكون سريع".

في سياق متصل، اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن إعلان إصابة ترامب بكورونا "كوفيد-19" يشكل عقبة جديدة هائلة أمام حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية والتي تكافح بالفعل للتغلب على عبء الوباء الذى أدي إلي شلل قطاعات كثيرة من الاقتصاد الأمريكي.

واستعرضت الصحيفة سيناريوهات وضعها عدد من الخبراء حول تأثير إصابة ترامب علي الانتخابات، وما يمكن أن يحدث إذا مات مرشح أو أصبح عاجزًا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

واستبعدت "لوس أنجلوس تايمز" ما وصفته بـ "السيناريوهات الأليمة" بما في ذلك الحاجة إلى استبدال ترامب حال عجزه ، لافته إلي تصريحات للدكتور بوب لاهيتا من مستشفى جامعة سانت جوزيف في وقت سابق قال فيها إن حوالي 96% من مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما ينجون من المرض.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن التأثير الفوري للمرض سيكون غياب ترامب عن الحملة الانتخابية ومنعه من المشاركة في المناظرة المقبلة مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.

من جهته، قال دان شنور، الخبير في التواصل السياسي بجامعة جنوب كاليفورنيا إنه "حتى لوكانت إصابة ترامب خفيفة أو بدون أعراض، سيظل الرئيس يواجه تحديًا كبيرًا، بسبب موقفه العلني الرافض في كثير من الأحيان للخطر الذي يشكله الفيروس".

وأضاف شنور: "لو افترضت أفضل نتيجة صحية للرئيس والسيدة الأولى، فإنه سيظل يواجه مشكلة سياسية ضخمة، لأن تعرضه للإصابة بالفيروس يقوض الحجة الأساسية لديه حول كورونا خلال الأشهر الماضية".

بدوره، قال روب ستوتزمان ، مستشار حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر إن "التأثير على إعادة انتخاب الرئيس يتوقف على حدة إصابته بالمرض"، مضيفا "إذا تجاوز هذه الأزمة سيشجع ذلك قاعدته الانتخابية، لكن إذا كان مريضًا بشكل أكثر خطورة، سيضر ذلك بفرص إعادة انتخابه. إن لم ينه (الفيروس) حياته".

ونوهت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلي أنه لم يواجه أي مرشح في نصف القرن الماضي مرضًا يحتمل أن يهدد الحياة في وقت قريب جدًا من يوم الانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلي أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون أصيبت بالتهاب رئوي في سبتمبر 2016 ، لكنها تمكنت من مواصلة حملتها ضد ترامب.

واشارت الصحيفة إلي أن الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في عام 1944، بينما كان يترشح لولاية رابعة غير مسبوقة عاني من تدهور فى صحته قبل أشهر من يوم الانتخابات.

وتابعت كتب طبيب قام بفحصه مذكرة سرية بأن الرئيس من المحتمل أن يموت خلال توليه منصبه إذا تم انتخابه لولاية أخرى.

ونوهت "لوس أنجلوس تايمز" إلي أنه لم يتم الكشف عن المذكرة، وفاز روزفلت بالانتخابات ، ثم توفي بسكتة دماغية بعد ثلاثة أشهر من ولايته. وخلفه نائبه هاري ترومان.

ونوهت "لوس أنجلوس تايمز" إلي أنه لدى كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قواعد لكيفية اختيار مرشح جديد إذا مات مرشحهما أو انسحب قبل الانتخابات.

من جهته، قال ريك هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، إن "التحدي الراهن أنه قد تم طباعة بطاقات الاقتراع بالفعل وبدء التصويت المبكر".

وأوضح هاسن في منشور على مدونة قانون الانتخابات إن "الأرجح أن الانتخابات ستجرى في الوقت المحدد مع وجود اسم المرشح المتوفى أو العاجز على بطاقة الاقتراع".

وتابع : "بعد ذلك سيكون هناك سؤال حول ما إذا كانت الهيئات التشريعية ستسمح للناخبين في كل ولاية بالتصويت لشخص آخر غير المرشح المتوفى". ومضى قائلا: "ليست كل ولاية لديها قوانين تعالج هذا الاحتمال ، مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين".

من جانبها، رأت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، أن العبارة الأبدية المستخدمة في الحملات الانتخابية الأمريكية "مفاجأة أكتوبر" ، لا تكفي للتعبير عن مثل هذا التطور الدراماتيكي والمقلق.

وتابعت: "كثير من الأمور غير واضحة الأن باستثناء حقيقة أن الانتخابات قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه".

ودوليا، أعرب قادة روسيا والهند وباكستان وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا فضلا عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي عن تنمياتهم بالشفاء العاجل لترامب وزوجته ميلانيا.