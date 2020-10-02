ارتياح وتفاؤل بين قيادات السياحة بعد الدعم الحكومى القوي للقطاع

الخبراء والمستثمرون: قرارات الحكومة بتأجيل الأقساط والمستحقات وتحفيز الطيران طوق نجاة للعاملين بالقطاع السياحى

قال خبراء ومستثمرو السياحة، إن قرارات دعم الحكومة للقطاع السياحى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا تعتبر طوق نجاة للقطاع الذى تعرض لأعنف أزمة فى تاريخه، كما جاءت أكثر مما توقع ممثلي هذه الصناعة المهمة التى يلقبونها بصناعة الأمل، .

وأشاروا إلى أن هذه القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى نهاية الأسبوع الماضى، قوبلت بكل ارتياح وتفاؤل بين قيادات ورموز القطاع السياحى، حيث بدا ذلك واضخا خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نهاية الأسبوع الماضى، بأعضاء مجلس إدارة اتحادالغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، حيث عرض الوزير خلال اللقاء القرارات السارة التى أعلنها مجلس الوزراء للنهوض بالسياحة التى توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى أكثر من ٧٥نشاطا صناعيا وخدميا.

وتضمنت هذه القرارات استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020 ، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

كما تضمنت القرارات انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر المقبل، كما جدد مجلس الوزراء موافقته على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه المجلس حتي سبتمبر الجاري مع تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى دعم ومساندة القطاع السياحى فى تجاوز جائحة كورونا خاصة بعد أن تعرض لخسائر تفوق الوصف خلال الـ٦ شهور الاخيرة.

أضاف عاصم، في تصريحات له أمس، أن الحكومة قامت بالدور المطلوب منها وجاء دور القطاع السياحى الخاص ليبذل قصارى جهده حتى يكون جاهزا لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر حال انتهاء تداعيات كورونا.

وأشار إلى أن الفترة القادمة، ستشهد التركيز على العديد من الموضوعات، يأتي علي رأسها ملف تدريب العاملين وأهمية تجويد الخدمة المقدمة للسائح خلال الفترة المقبلة وأيضا التدريب علي كيفية تعامل السائحين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية،

وطالب عاصم القطاع السياحى بتوحيد الجهود للعمل خلال الفترة المقبلة علىى كيفية زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال آليات عمل مشتركة بين القطاع العام الحكومي والخاص.

وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الدولة تقف بجوار قطاع السياحة وتساندته في ازمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميا والتوقف شبه التام للقطاع.

ولفت إلى أن قطاع السياحة لم يتحرك بشكل ايجابي حتى الآن نتيجة استمرار ازمة كورونا، ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه ولهذا اتخذت الحكومة حزمة التيسيرات الجديدة على قطاع السياحة خاصة انها لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه في حالة استقرارها من موارد للدول ودخل كبير من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية.

وأضاف أن هذه القرارات فاقت ماكنا نتوقع وأثلجت صدورنا جميعا، مؤكدا أنها فرصة لالتقاط الأنفاس لأصحاب المنشآت السياحية والفندقية لتدبير التزاماتهم نحو الجهات الحكومية والاستمرار فى تحسين الخدمات بما يضمن زيادة التدفقات السياحية إلى مصر والنهوض بكافة الأنشطة السياحية.

ونوه إلى أن برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح بحيث يتم تنفيذه في الأسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.

وأكد هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشات السياحية، أن الدولة تدرك أهمية السياحة وتحرص على مساندتها لتجاوز أزمة كورونا باعتبارها أهم القطاعات الإقتصادية التى تجلب إيرادات بالعملة الصعبة للاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل وتحريك العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية.

أضاف وهبة أن الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص ليقوم بدوره فى جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الخارج وتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة لدى البعض والتأكيد على أن المحافظات السياحية التى تستقبل السائحين سجلت معدلات صفرية فى الاصابة بالفيروس وان جميع السائحين الوافدين لمصر آمنون.