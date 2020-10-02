القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى الأورام

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بزيادة عملية التشغيل الكامل للطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى الأورام الجامعي، خاصة فى ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور عماد عتمان، في بيان اليوم الجمعة، إن المستشفى تعد من أحدث المنشآت الطبية فى إقليم الدلتا، كما تمثل منظومة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها اليوم الجمعة لمستشفى الأورام، والتى رافقه خلالها، الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الحامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبيىنى مدير المستشفى والمشرف على الطوارئ، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى ، والدكتور مخمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشبيىنى مدير المستشفى، توافر عيادات متخصصة في علاج جميع أنواع السرطان بالاشعاع والعلاج الكيماوي يشرف عليها نخبة متميزة من أساتذة الأورام بجامعة طنطا، كما يشتمل المستشفى على أحدث التجهيزات والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة، تماشيًا مع المواصفات العالمية.

وتابع انتظام سير العمل بمستشفى الصدر الجامعى الجديد، والذي يعد صرحًا طبيًّا متخصصًا، هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد شوقى مدير المستشفى.

يذكر أن المستشفى يضم عدة وحدات متخصصة في علاج الأمراض الصدرية، الى جانب المنظار الليفي بالموجات فوق الصوتية، وهو الوحيد من نوعه بمنطقة الدلتا، والثاني في مصر، والذي يعد من أحدث وأدق الطرق لأخذ عينة من الأورام والغدد الليمفاوية.

كما يضم المستشفى القسم الداخلي، والذي يخدم مرضى المجاني والاقتصادي، كما يتم العلاج في القسم الاقتصادي بأسعار رمزية تنافس بقوة مثيلاتها في المستشفيات الخاصة.