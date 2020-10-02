بولندا: زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية لليوم الثاني على التوالي

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أعلنت بولندا اليوم الجمعة زيادة قياسية في الإصابة اليومية بعدوى فيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت وزارة الصحة البولندية اليوم عن 2292 إصابة جديد بالفيروس، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الوباء في بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة.

كانت منطقة بولندا الصغرى (مالوبولسكا) جنوبي البلاد الأكثر تضررا، بواقع 282 حالة، تليها العاصمة وارسو بـ 246 حالة، ثم بوميرانيا، 228 حالة.

وسجلت البلاد عددا قياسيا من الإصابات أمس الخميس بلغ 1967.

ووصل إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس في بولندا إلى 95 ألفا و773 حالة إصابة، والوفيات إلى 2570.