بني سويف توقع برتوكولي تعاون لسد عجز الأطباء بالفشن وتوفير زي المدارس

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكولي تعاون مع جمعية طريق الخير للتنمية؛ بهدف سد عجز الأطباء بالوحدات الصحية بمركز الفشن، وتوفير الزي المدرسي للأسر الأكثر احتياجا.



وتضمن البرتوكول الأول قيام الجمعية بتوفير التمويل اللازم لقيام مديرية الصحة بالتعاقد مع أطباء من غير العاملين بالمديرية بهدف توفير طبيب واحد لكل وحدة صحية بالفشن، وذلك في إطار خطة المحافظة لحشد كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم المنظومة الصحية بكافة مكوناتها، حيث وقع البرتوكول كل من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ومحمد على عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية، وعضو مجلس الشيوخ، وفي حضور هشام شادي السكرتير العام، وعضوي مجلس النواب ببني سويف حسام العمدة، والدكتور عبد الله مبروك.



وتضمن البرتوكول الثاني: مساهمة الجمعية في توفير الزى المدرسي لأبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع التضامن، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ووقع البرتوكول كل من إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومحمد علي عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية.



وأكد المحافظ أن البرتوكولين اللذين تم توقيعهما اليوم يعدان تجسيدا فعليا واستمرارا لمنظومة العمل التي تهدف من خلالها المحافظة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، والتي ترتكز على حشد وتوحيد الجهود المجتمعية بجانب خطة الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن المحافظة في الفترة الأخيرة نجحت في توقيع أول وثيقة للعمل بين 40 جمعية؛ لتوحيد الجهود وفق رؤى موحدة وأهداف تنموية محددة، وبدأ المواطن في جني ثمار نتائج الوثيقة.