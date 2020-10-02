 الاتحاد الأوروبي لديه الحرية لفرض عقوبات على بيلاروس بعد اسقاط قبرص لحق النقض - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي لديه الحرية لفرض عقوبات على بيلاروس بعد اسقاط قبرص لحق النقض

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:17 ص

 أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطريق اصبح مفتوحا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالقمع في بيلاروس بعد أن أسقطت قبرص حق النقض (الفيتو)، منهية بذلك أسابيع من الجمود.

وكانت نيقوسيا تعرقل الإجراءات- التى تم الاتفاق عليها في أغسطس- وتطالب بمزيد من العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في منطقة شرق المتوسط.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين المسألتين، ولكن قبرص دفعت بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بنهج متسق عند الرد على انتهاك المبادئ الأساسية.

وشهدت بيلاروس احتجاجات يومية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي جرت في 9 أغسطس، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها غير شرعية.

ووفقا لأحدث خطة، تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي نحو 40 شخصا.

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