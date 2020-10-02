الاتحاد الأوروبي يحدد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موعد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف «يويفا» عبر موقعه الرسمي انطلاق الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات خلال يومي 20 و21 من شهر أكتوبر والجولة الثانية يومي 27 و28 من نفس الشهر.

فيما تقام الجولة الثالثة في الفترة خلال يومي 3 و4 نوفمبر والرابعة يومي 24 و25 من نفس الشهر، وتجرى مواجهات الجولتين الخامسة يومي 1 و2 ديسمبر والسادسة يومي 8 و9 من نفس الشهر.

كما كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي عن موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير، ومواجهات الإياب أحد أيام 9 و10 و16 و17.

وتجرى قرعة ربع النهائي يوم 19 مارس المقبل، وتقام مباريات الذهاب يومي 6 و7 من شهر أبريل والعودة يومي 13 و14 من نفس الشهر.

ولن يضطر يويفا لإجراء قرعة لنصف النهائي لأنها تحدد بطريق ربع النهائي، وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل والإياب يومي 4 و5 مايو.

وأخيرًا ويقام النهائي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.