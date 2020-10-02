انتقد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، تعاقد لجنة التخطيط بالأهلي مع المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز الجنوب أفريقي السابق.

وأعلن الأهلي رسميا أمس الخميس، التعاقد مع موسيماني قادما من ماميلودي صنداونز بعقد يمتد لعامين خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لقناة"ten": "لم تصل بنا الدرجة أن نقول على مدرب من جنوب إفريقيا اننا تعاقدنا مع مدير فني اجنبي، هل الكرة في جنوب افريقيا أفضل من مصر؟".

وأضاف: "ما هي أرقام موسيماني حتى يعمل مديرا فنيا للأهلي نحن مصر التاريخ، الأهلي لديه مشكلة كبيرة وأزمة حقيقية، موسيماني بالارقام مدرب لا يستطيع قيادة فريق مثل الأهلي ومثله مثل أي مدرب مصري".

وواصل مجدي عبد الغني: "موسيماني ليس جهبز حتى يقوم بتدريب الأهلي، ما هي بطولاته أو مقوماته؟".

وأكمل: "هذا ليس مدربا على مستوى الأهلي، وإذا وفق وحصل على بطولة إفريقيا فسيكون من لاعبي الأهلي أيضا لأننا فريق قوي، وعندما كنت لاعبا قام بتدريبنا أحمد ماهر والسايس وحصلنا على بطولة إفريقيا والدوري المحلي".

وتابع مجدي عبد الغني: "تعاقدنا مع فايلر ولم نعلم أنه مدرب جيد وبعدما رأيناها في الملعب ماذا ننتظر حتى نتعاقد بشكل رسمي معه؟، هناك أزمة في لجنة التخطيط سواء مع اللاعبين أو المدربين، وهي أزمة ما تقوله لابد أن تسمعه ولا يوجد ما يسمى التوقيع على بياض هذا انتهى في زمن كرة القدم".

وأختتم: "سؤال فقط ما دور لجنة التخطيط في الأهلي هذا سؤال لابد أن يطرح ونجد حلا له".