أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بمارسيلو بيليسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، مشيرا إلى أن وجوده في البريميرليج هدية للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد:«كرويف هو المدرب الأكثر تأثيرا بالنسبة لي لأنني كنت معه لمدة أربع سنوات، وعندما بدأت كمدرب ساعدني بشكل مذهل، لكن بيلسا هو أكثر شخص أنا معجب به في عالم كرة القدم».

وأضاف:«لعبت 3 مرات ضد بيلسا حينما كان مدربا لبلباو، وكانت كل مباراة صعبة للغاية».

وأكمل:«نظريتي أن الأمر لا يتعلق بالألقاب بالنسبة للمدرب، لقد فاز فريقي بألقاب أكثر من فريق بيلسا، لكن من حيث المعرفة بكرة القدم فأنا بعيد عنه».

وواصل:«إنها هدية جيدة أن يكون بيلسيا موجودا في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وحول فريق ليدز قال:«ليدز يفعل ما يتعين عليه القيام به. هم فريق يقاتلون من أجل بعضهم البعض، ويدافعون بقوة أمام منطقة الجزاء. لديهم بناء جيد للعب، في اللحظة المناسبة يصلون للمرمى مع كثير من اللاعبين».