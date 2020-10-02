 مصر ترسل الرحلة الثالثة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان - بوابة الشروق
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مصر ترسل الرحلة الثالثة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

أحمد عجاج
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 5:35 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 5:35 م

واصلت القوات المسلحة تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى للأشقاء فى جمهورية السودان، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة فى رحلتهم الثالثة متجه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

وتساعد خطوط الإنتاج المرسلة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان، حيث من المقرر أن يتم دفع المخابز الميدانية فى المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.

تأتى تلك المساعدات المصرية التى أُرسلت منذ بدء الأزمة فى إطار دعم الأشقاء السودانيين والتأكيد على أن الشعب السودانى لم يترك وحيداً فى مواجهة أزماته وأن الشعب المصرى دائماً إلى جواره.

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