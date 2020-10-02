فرنسا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 وفاة

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، يوم الجمعة، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل حالات الإصابة إلى 589 ألفا و653 حالة.



وذكرت السلطات الصحة- حسبما نقلت قناة (فرانس 24) اليوم- أن حالات الوفاة جراء مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس ارتفعت إلى 32 ألفا و155 وفاة بعد تسجيل 136 حالة جديدة.

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتيرة موجة التفشي الأولى وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.



وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا في الفترة بين 17 مارس و11 مايو.