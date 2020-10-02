حكومة الدنمارك تواجه انتقادات بسبب خداعها حلفائها بشأن أهداف المناخ

ذكر تقرير إخباري دنماركي، اليوم الجمعة، أن زعيم أحد الأحزاب التي تعتمد عليها الحكومة الدنماركية للبقاء في السلطة هدد بسحب دعمها لها في حال لم يتم تحسين المقترح المناخي الحالي المنتظر منذ فترة طويلة.

وقال مورتن اوسترجارد، زعيم الحزب الليبرالي الاجتماعي، إنه يشعر بأنه تعرض "للخداع" من قبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وأضاف أن برنامج المناخ الخاص بالحكومة "إعلان حرب" ضد الأحزاب التي ساعدتها في الفوز بالانتخابات على أساس منصة للتعهدات الخضراء، بحسب صحيفة "ويكندافيسن" الأسبوعية التي تصدر كل يوم جمعة.

وكشفت حكومة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في وقت سابق الأسبوع الجاري عن خطة مفصلة لاعتزامها الوصول لهدف خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 70% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت فريدريكن وإدارتها عن تعهدات سابقة باستخدام الضرائب كرادع رئيسي للمتسببين في التلوث. وبدلا من ذلك، تقول فريدريكسن الآن إن الابتكارات والتكنولوجيا سوف تخفضان نسبة الانبعاثات، في محاولة لاسترضاء الناخبين من محدودي الدخل.

وعلاوة على ذلك ، أثارت بعض مقترحات الحكومة الدهشة، حيث تبدو وكأنها لا تشجع على السلوك الصديق للمناخ، وتشمل هذه المقترحات زيادة الضرائب على بعض السيارات الكهربائية.