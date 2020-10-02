ميركل تتمنى الشفاء العاجل لترامب بعد إصابته بكورونا

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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته، بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة نشرها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "المستشارة ميركل: أبعث إلى دونالد وميلانيا ترامب بأطيب تمنياتي".

ونقل المتحدث عن المستشارة قولها: "آمل أن يتعافيا من عدوى كورونا بشكل جيد وأن يكونا بأتم صحة مجددا قريبا".

وكان ترامب كتب عبر صفحته على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.

وكتب ترامب: "الليلة، ثبتت إصابتي أنا وميلانيا بكوفيد-19 وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور. وسنجتاز هذا الأمر معا!".