علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على وداع فريقه لكأس الرابطة أمام أرسنال، مشيرا إلى أن فريقه كان الأحق بالفوز بالمباراة.

وقال كلوب في تصريحاته عقب اللقاء: "إذا كان هناك من يجب أن يخرج منتصرا في الـ 90 دقيقة، فهو نحن وليس أرسنال".

وأضاف: "لكننا لسنا في أرض الأحلام. يجب أن نُسجل الأهداف لكي ننتصر في المباريات".

وتابع: "أعجبني العديد من الأمور في المباراة وليس من السهل أن تختار تشكيلة مش تلك التي شاركت، اللاعبون يتعلمون وعليهم مواصلة التعلم وأعتقد أنهم ظهروا بأداء جيد جدا".

وأوضح: "أعجبني للغاية ما فعله محمد صلاح وفان دايك، كانا في قمة الاحترافية لقيادة تلك المجموعة من اللاعبين الشباب".

وشدد: "من الصعب أن تتحدث عن الكثير من الأمور الإيجابية في لقاء لم تنتصر خلاله، ولكن في النهاية الخسارة جاءت بركلات الترجيح وكنا أصحاب الفرص الأكثر في اللقاء".

وعن سبب استبعاد شاكيري بشكل كامل من اللقاء، كشف كلوب: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر. الشيء الوحيد الذي سأقوله هو إنه ليس مصابا وأيضا لم يفعل أي شيء خاطئ، ولكن في مثل هذا التوقيت (سوق الانتقالات) تحدث بعض الأمور. سننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأشاد كلوب بما قدمه الألماني لينو حارس أرسنال، قائلا: "تحدثت مع لينو عقب المباراة ولم أكن سعيدا بسبب تصدياته أمامنا في المباراة".

واختتم: "كمدرب كنت أتمنى أن نسجل الأهداف بكل تأكيد ولكن كان لدينا العديد من اللحظات الجيدة في المباراة. أظهرنا جودتنا وسعيد بذلك".