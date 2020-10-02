 الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات مصانع بطريق العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات مصانع بطريق العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية

الحماية المدنية - صورة أرشيفية
الحماية المدنية - صورة أرشيفية
كتبت – فاطمة علي
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:22 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:22 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، على حريق نشب بمخلفات مصانع بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخلفات مصانع بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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