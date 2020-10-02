الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات مصانع بطريق العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، على حريق نشب بمخلفات مصانع بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخلفات مصانع بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.