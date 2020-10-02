السجن 3 سنوات ونصف لأرملة داعشي ألماني

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الجمعة، بسجن أرملة الإرهابي الداعشي الألماني ومغني الراب سابقا، دينيس كوسبرت الشهير بـ"ديسو دوج"، لمدة 3 أعوام و6 أشهر.

وقال رئيس المحكمة، نوربرت زاكوت، اليوم الجمعة إن المتهمة - 36 عاما أدينت بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وذكر زاكوت أن الألمانية-التونسية أميمة، انتهكت علاوة على ذلك واجبها تجاه تربية أطفالها ورعايتهم، وأيضا قانون الرقابة على الأسلحة الحربية بحيازتها بندقية كلاشينكوف، إلى جانب استعبادها لفتاة يزيدية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، لحقت أميمة بزوجها الأول في سوريا برفقة أطفالها الثلاثة في عام 2015، وانضمت إلى داعش هناك.

وعقب وفاة زوجها الأول في ربيع عام 2015، تزوجت المتهمة من صديقه كوسبرت، الذي انضم إلى داعش في عام 2014. وعقب خلافات مع كوسبرت، عادت أميمة إلى ألمانيا في أغسطس عام 2016 وأنجبت طفلها الرابع في هامبورج.

وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في غارة جوية في سوريا في يناير عام 2018.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، تم القبض على أميمة في هامبورج.

وكان المدعي العام الألماني طالب بسجن المتهمة لمدة 4 سنوات و10 أشهر، بينما دعا الدفاع إلى عقوبة السجن عامين مع وقف التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم لا يزال قابلا للطعن.