فرج عامر: مباراة سموحة والإسماعيلي قد تشهد ظهور أهم ناشئي الكرة المصرية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن ظهور أحد أهم ناشئي كرة القدم المصرية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي تجمعهما في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مباراة الإسماعيلي وسموحة مساء اليوم مباراة من نوع خاص، لوجود عدد من ذوي المهارات الخاصة في الفريقين الذين يطلق عليهم لاعيبة كورة، وإذا تمكن أيا منهم من لعبة واحدة فقط كفيل بتغيير نتيجة المباراة".

وأضاف "الأهم أن سموحة سوف يغير طريقة لعبة تماما في هذة المباراة طبقا لما أكده المدير الفني لسموحة الكابتن أحمد سامي، بالرغم من الاعتماد على غالبية اللاعبين".

وتابع "وقد يظهر أحد أهم ناشئي كرة القدم المصرية مستقبلا في هذة المباراة لو سمحت ظروفها بذلك، أتمني التوفيق للجميع، سموحة والإسماعيلي اخوات، كل النجاح للڤار وحكامة وحكم مباراة اليوم التي لن تنتهي إلا بصفارة الحكم".