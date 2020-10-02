واشنطن بوست: هل يلعب ترامب دور الضحية لتدعيم موقفه الانتخابي؟

اشتكى الرئيس الأمريكي ترامب من أن جائحة الفيروس أثرت على سجله الاقتصادي بشكل غير عادل، وأن الانتخابات قد تكون "مزورة" ضده.

وادعى ترامب ظهر يوم الخميس أنه فاز في المناظرة التي دارت هذا الأسبوع ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، شاكيا من أن لجنة المناظرات الرئاسية يمكن أن تغير إجراءات الحدث القادم لتجنب حديثه بشأن الخصم مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

"لماذا أسمح للجنة المناقشة بتغيير قواعد المناظرتين الثانية والثالثة إذا فزت بسهولة في المرة الأخيرة" هكذا غرد ترامب معلقا على تغيير قواعد المناظرات بعد المناظرة الأولى، مما أثار احتمالا بأنه قد لا يمضي قدما في المناظرة الثانية.

وتحدث مستشاروه السياسيين مع الصحفيين للتنديد بأعضاء اللجنة واتهامهم بالتحيز، مصرين على أن ترامب سيشارك في النقاشات المستقبلية.

وكان ترامب يصر على حرمانه من حقه بسبب أدائه الفوضوي، حيث إنه في تجمع انتخابي في تلك الليلة في دولوث بولاية مينيسوتا، اشتكى من أنه لم يتلق تغطية إعلامية كافية للترشيحات لجائزة نوبل للسلام.

- استعطاف ترامب وموقفه الانتخابي!

على مدار أربع سنوات في المنصب، غيّر ترامب مواقفه بشأن عدد من القضايا، كما أصدر بيانات متضاربة وخلط بين فريق عمل متجدد.

ربما الثابت الوحيد هو أنه دائما ما يصور نفسه على أنه ضحية في كل موقف، سواء أكانوا ديمقراطيين في الكونجرس أو أعداء جمهوريين مثل السناتور الراحل جون ماكين، أو وسائل الإعلام الإخبارية أو حتى تويتر، فضلا عما حدث بلجنة المناظرة؛ فقد ألقى ترامب باللوم على الآخرين بسبب المشاكل التي أحدثوها بأنفسهم، آملا أن يشعر بالظلم بين مؤيديه.

وتتجلى هذه الصفة في الوقت الحالي بشكل متزايد؛ حيث تواجه حملته استطلاعات رأي سلبية لإعادة انتخابه.

ويقول بعض المستشارين من داخل البيت الأبيض وخارجه إن ترامب أرسل لهم بأنه خائف من الخسارة، وخاصة أمام بايدن الذي لا يحترمه.

- ادعاءات ترامب للتعاطف

وبحسب "واشنطن بوست" اعتاد ترامب الادعاءات الكاذبة بأن الانتخابات "مزورة" ضده، شاكيا من أن جائحة فيروس كورونا أثرت على "سجله الإيجابي" في الاقتصاد، وقال إن من يختلفون معه من داخل حكومته بشأن المسائل السياسية يريدون تقويضه.

واتهم الديمقراطيين بأنهم يسعون لتدابير صحية عامة؛ معللا ذلك بأنهم لم يوافقوا على شروط الجمهوريين بشأن حزمة مساعدات للأشخاص المتأثرين بفيروس كورونا، كما أنهم يحاولون الإضرار بإعادة انتخابه.

- استطلاعات محبطة لترامب

ويواجه ترامب استطلاعات رأي مشؤومة تشكك في إعادة حملته الانتخابية، وحتى المشاكل الشخصية لمدير حملة ترامب السابق براد بارسكال، الذي هاجمه الرئيس لأشهر وخفض رتبته خلال الصيف، أصبحت وسيلة لإلقاء اللوم.

وعندما أُبلغ السيد ترامب قبل أيام قليلة بأن الشرطة احتجزت بارسكال بزعم تهديده بإيذاء نفسه، أمر مساعديه بكتابة بيان يلقي باللوم على الديمقراطيين والجمهوريين الذين انتقدوا بارسكال.

ودائما ما يستخدم ترامب أسلوب الادعاء لتدعيم موقفه؛ فقد وصف النائب بيتر كينج، الجمهوري مسرحية ترامب للشفقة بأنها "سيف ذو حدين"، فقد نجح في تسخير قاعدته من الناخبين الذين يرون أنه يقاتل من أجلهم.

وقال: "أعتقد أنه من المهم أن يحافظ الرئيس على حشد قاعدته وأن يخبر بعض الناخبين المستقلين بأن وسائل الإعلام غير عادلة تجاهه لكسب الشفقة".