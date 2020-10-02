أكدت الفنانة سمية الخشاب أن السوشيال ميديا أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة أى فنان فى الوقت الراهن، نظرا لتأثيرها القوى والفعال فى علاقة النجم بالجمهور، مشيرة إلى أن الجمهور هو من شجعها على التواجد والاهتمام بها، كما قامت بتوثيق حساباتها الخاصة بعد اكتشافها لوجود حسابات مزيفة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعن تصدرها للتريند خلال الأيام الماضية بعد جلسة تصوير «البرتقال»، قالت سمية الخشاب لـ«الشروق»: إنها فوجئت بردود الأفعال القوية على أحدث جلسات التصوير التى خضعت لها أخيرا داخل حمام السباحة الخاص بمنزلها وإنها لم تتوقع أن تتصدر التريند على مدى أيام بسبب الفكرة غير التقليدية لجلسة التصوير والتى ظهرت خلالها داخل حمام سباحة وحولها عدد كبير من ثمرة البرتقال، موضحة أن الاستايلست إيهاب العادلى هو صاحب الفكرة والتى راقت لها كثيرا لأنها ملائمة لأجواء الصيف، مشيرة إلى أنها خضعت لـ 5 جلسات تصوير جديدة خلال يوم واحد كشفت حتى الآن عن ثلاثة منها فقط، وكلها اعتمدت على إطلالات جديدة بين الصيفية والرومانسية بتوقيع المصور حسين باشا.

وأشارت «الخشاب» إلى أنها استطاعت أن تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية نجاحا وأرقاما كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح فيديوهات من أعمالها المهمة لتستعيد هذه الذكريات مع الجمهور، مما يمنحها دفعة قوية لمواصلة نشاطها الإلكترونى تعويضا لغيابها عن الشاشة خلال السنوات الماضية، كما أعلنت أنها تستعد حاليا لبرنامج تقدمه عبر موقع يوتيوب، وصفحاتها الخاصة تقدم خلاله مجموعة من النصائح للفتيات فيما يتعلق بمجال الجمال والعناية بالشعر والبشرة، لافتة إلى أنها لن تبخل عنهن بأى معلومات أو أفكار جديدة.

وأوضحت سمية أنها أحيانا تلجأ إلى الـ«بلوك» إذا تخطى أحد المتابعين حدود الأدب فى التعليق على أى منشور لها، كما تقوم بحذف أى تعليقات غير لائقة، مؤكدة أن ذلك نادرا ما يحدث لأنها تشعر بأن جمهورها جزء من عائلتها وتتبادل معهم الاحترام والتقدير، ودائما ما تهتم بالرد على كل أسئلتهم وتعليقاتهم بشكل شخصى، واستطاعت أن تكسر الحاجز بينهما بكل عفوية وببساطة.

وكشفت سمية أنها لم تنزعج بسبب فيروس كورونا التى انتشرت فى العالم أخيرا، لأنها شخصية «بيتوتية» للغاية ولا تحب الخروج كثيرا أو السهر، لكنه تسبب فى اعتذارها عن أعمال فنية خوفا من الإصابة، لكنها حاليا تحضر لعمل تعود به إلى السينما ستكشف عنه لاحقا، كما تحضر لأكثر من أغنية أيضا تطرحها قريبا، موضحة أن أغنيتها الأخيرة «عربية أنا» لم تحقق الانتشار المطلوب لذا ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعمها وكذلك جميع أعمالها السابقة.