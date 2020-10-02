بومبيو يندد باستثمارات شركة هواوي في أوروبا

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ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في مقابلة اليوم الجمعة أن استثمارات شركة "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصينية في أوروبا ترقى إلى "عمليات نهب ".

وقال بومبيو لصحيفة /لا ريبابليكا/ اليومية الإيطالية "إننا نركز على هواوي، لكن بشكل عام أكثر، الاستثمارات(الصينية) ليست خاصة، نظرا لأنها تدعمها الدولة"

وأضاف "بالتالي، فإنها غير شفافة، المعاملات التجارية المجانية، مثل الكثير من المعاملات الأخرى في العالم، لكنها تكون بدلا من ذلك لصالح أجهزتهم الأمنية بشكل خاص".

وتابع أنها عمليات نهب، لا يتعين لأي دولة أن تسمح بها.

وأضاف "الحزب الشيوعي الصيني يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات" وحث على اتخاذ إجراءات موحدة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضدها.

وتحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتخذ الولايات المتحدة موقفا متشددا نحو بكين، وحذرت أوروبا من مخاطر تغلغل اقتصادي من قبل الصينيين.

وبشكل خاص، حثت الولايات المتحدة شركائها الرئيسيين على أن يحذوا حذوها في إقصاء شركة "هواوي" من شبكات اتصالات الجيل الخامس.