المياه تعود للمناطق المتضررة بكفر الدوار بعد إصلاح كسر بأحد الخطوط

انتهت شركة مياه الشرب بكفر الدوار، من أعمال إصلاح خط مياه الشرب ٥٥٠ مم المغذي لعدد من مناطق المدينة والمركز، بعد ١٥ ساعة من العمل المتواصل، حيث عادت المياه من جديد للمناطق المتضررة.

كان كسر مفاجئ قد وقع صباح اليوم بخط مياه ٥٥٠ مم، بالطريق الزراعي بكفر الدوار، نتيجة وقوع حادث بالطريق أدى لسقوط كُتل رخام أسفرت عن كسر خط المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه بعدد من المناطق.

وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب، بإشراف من المهندس محمد الديب رئيس قطاع مياه الشرب بالبحيرة، والمهندس محمد أبو سعيد مدير عام الفروع بشركة مياه الشرب بالبحيرة، بمعداتها وأطقم الصيانة، والعمل على سرعة إصلاح الخط لعودة المياه من جديد تيسيرًا على المواطنين، وذلك بمتابعة من أحمد حمزة نائب رئيس المركز، وإدارة الأزمات والكوارث بالوحدة.