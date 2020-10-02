الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا: العقوبات لاتزال ممكنة في نزاع غاز البحر المتوسط

قرر الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن فيما يتعلق بالنزاع حول موارد الطاقة في البحر المتوسط​​، لكنه حذر أنقرة من أنه لا يزال من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية إذا انتهكت القانون الدولي مرة أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: "في حالة تجدد هذه الإجراءات من جانب أنقرة، سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع أدواته وخياراته المتاحة"، مضيفة "لدينا صندوق أدوات يمكننا تطبيقه على الفور، لكن هذا ما لا نريده".

وجاء في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه إذا واصلت تركيا جهودها لوقف الأنشطة غير القانونية، فإن قادة الاتحاد الأوروبي "وافقوا على إطلاق أجندة سياسية إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي دعموا منهجا ذا شقين يعرض الحوافز والردع.

وأوضح ميشيل أن الحوافز تشمل تحديث الاتحاد الجمركي، والمزيد من العمل بشأن صفقة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتوثيق العلاقات التجارية.

وأضاف: "سنراقب الوضع عن كثب أسبوعا بعد أسبوع".