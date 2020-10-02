البيت الأبيض: روسيا تعهدت بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في بيان إن روسيا تعهدت بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.

وذكر أوبراين إنه تلقى تطمينا من روسيا خلال اجتماع بسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف اليوم الجمعة.

وأضاف أوبراين إنني "أوضحت للغاية أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي في انتخاباتنا، وتعهد الجانب الروسي بعدم القيام بذلك".

وأوضح أوبراين أن البلدين توصلا أيضا لعدد من الاتفاقيات الأخرى بما في ذلك الحد من التسلح والصراع الأذربيجاني الأرميني وسورية وأفغانستان، من دون الخوض في تفاصيل.

وتتعارض هذه التصريحات مباشرة مع تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا في الواقع تسعى للتأثير على انتخابات الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر .