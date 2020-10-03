 حمدوك يطلع على جهود آلية مراقبة وتقويم السلام في جنوب السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمدوك يطلع على جهود آلية مراقبة وتقويم السلام في جنوب السودان

حمدوك - ارشيفية
حمدوك - ارشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:30 م
اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، الدكتور عبد الله حمدوك، على تقرير آلية المراقبة والتقويم الذي يرصد سير تطبيق اتفاق السلام المنشط في دولة جنوب السودان، والتي تضطلع بمراقبتها منظمة إيجاد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الجمعة - أن حمدوك التقى اليوم في جوبا، مع الرئيس المؤقت لآلية المراقبة والتقويم شارلس تاي.

من جانبه، قال شارلس تاي إن هناك العديد من النجاحات، وبعض التحديات المتمثلة في عدم اكتمال أجهزة الحكم بالرغم من مُضي عامين على بداية تطبيق الاتفاقية.

ووعد رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة "ايجاد"، بالعمل مع "شركاء السودان" والمنظمة، للمساهمة في تذليل الصعاب لمصلحة سلام دولة جنوب السودان.

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