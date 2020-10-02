أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها، طموه وشبرامنت وزاوية ابو مسلم و الحرانية و بني يوسف و نزلة الاشطر ومنيل شيحة، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباح السبت، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، وتغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 ملي صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وناشدت شركة المياه أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الانقطاع .

وأشارت المحافظة إلى أن شركة المياه وقد قامت الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.