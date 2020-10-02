فريدم هاوس الأمريكية: الحكومات استغلت جائحة كورونا لكبح المعارضة

ذكرت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية، أن كثيرا من الحكومات استغلت جائحة كوفيد-19 كغطاء لتكميم المعارضة وحرية الصحافة وعرقلة إجراء الانتخابات، ما أسفر عن تآكل في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكشف تقرير للمنظمة أنه منذ بداية تفشي الفيروس أوائل العام الجاري، ساء الوضع في 80 دولة، وحدث تراجع "حاد للغاية" في الديمقراطيات المكافحة، وفي الدول التي ينتشر فيه القمع بشكل كبير.

وأضاف التقرير أن 91 من 192 دولة، على الأقل، من الدول التي استشهد بها، بواقع 47 % على الأقل "عانت من قيود على وسائل الإعلام الإخبارية في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا".

وقال مايكل أبراموفيتز رئيس المنظمة غير الربحية: "ما بدأ كأزمة صحية عالمية أصبح جزءا من أزمة عالمية للديمقراطية"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "الحكومات في كل جزء من العالم أساءت استخدام سلطاتها باسم الصحة العامة، واستغلت الفرصة لتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "الديمقراطية تحت الإغلاق"، أنه رغم أن 158 دولة وضعت قيودا جديدة على المظاهرات، شهدت حوالي 90 دولة، على الأقل، مظاهرة واحدة كبيرة.

وفي استطلاع للخبراء، قال 62% من المشاركين إنهم لا يثقون في ما تردده حكومات بلادهم بشأن الجائحة.