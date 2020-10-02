احتجاجات في منطقة التبت تنادي بالحرية ضد الصين

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عرضت فضائية «euronews»، صباح الجمعة، فيديو يرصد لقطات من احتجاجات سكان في منطقة التبت الصينية المستقلة ضد الصين تنادي بالحرية.

وخرج عشرات من سكان التبت في مسيرة في مكليود جانج بالهند، موطن الزعيم الروحي للتبت في الهند، دالاي لاما.

وأحرق المحتجون علم الصين، وهم يرددون هتافات تنادي بالحرية.

وقال مؤتمر شباب التبت، إن مظاهرات مشابهة جرت في 60 مدينة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الصينية، بحسب المؤتمر.

وتمثل الاحتجاجات يوم الحراك العالمي لإظهار التضامن مع الصينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواطني التبت والإيغور وهونح كونج والمنغوليين الجنوبيين، وسكان تايوان.