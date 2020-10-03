أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، مشاركتها في مراسم توقيع اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية.



وبحسب البيان المنشور الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السودانية على "فسيبوك"، تشارك الجامعة العربية، غدا السبت، في مراسم توقع اتفاق السلام النهائي بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية.



وبحسب الوكالة ستوقع المراسم في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.



ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، تلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، دعاه فيها إلى "المشاركة في احتفالات التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام مع بقية شركاء السودان الدوليين والإقليميين".



ونوه البيان إلى أن السفير خالد عبد الرحيم عبد الغفار، رئيس بعثة الجامعة العربية في جوبا سيمثل الجامعة بتكليف من قبل أبو الغيط لحصور توقيع الاتفاقية بالنيابة عنه.

وأشاد أبو الغيط بمناسبة الإعلان عن توقيع الاتفاقية بـ "الشجاعة وروح الشراكة التي تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق السلام".



وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بالوقوف مع "السودان وأهله في سبيل تنفيذ استحقاقات السلام وكل ما يصب في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد"، بحسب الوكالة.