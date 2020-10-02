تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد» في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية، الخميس، أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

الإسكندرية 24 29

مرسى مطروح 21 29

بورسعيد 25 30

دمياط 25 29

الإسماعيلية 23 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 28 36

طابا 27 34

أسوان 28 41

كاترين 17 31

المنيا 25 35

قنا 25 39