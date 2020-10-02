القبض على 12 شخصا في مظاهرة مناهضة لنتنياهو بتل أبيب

ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على 12 شخصا في مظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب، على خلفية اتهامات بالإخلال بالنظام العام.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الآلاف خرجوا إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل مساء أمس الخميس للتظاهر في مجموعات صغيرة.

وأوضحت التقارير أن سيارة سارت بسرعة وسط إحدى المجموعات، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة. وتردد أن الشرطة ألقت القبض على السائق واستجوبته وطلبت من شهود العيان الإدلاء بإفاداتهم.

ويقول المنتقدون إن القيود الجديدة على التظاهر تأتي على خلفية محاكمة مقبلة لنتنياهو بناء في اتهامات بالفساد ومطالب باستقالته، حتى يتمكن من إثبات براءته في المحاكمة التي بدأت في مايو. وينفي نتنياهو جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

ويدين المنتقدون أيضا طريقة تعامل نتنياهو مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.