المصري يطالب بحكام أجانب لباقي مبارياته

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري، أن ناديه سيطالب اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة، في ظل ما يحدث والذي وصفه بإهانة للكرة المصري والمنظومة.

وقال محمد الخولي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "مللنا من الشكاوي والكلام مع رئيس لجنة الحكام والمسوؤلين في الكرة المصرية، ونريد حكام أجانب لكي ننتهي من الذي يحدث وأصبح لا توجد أي ثقة في التحكيم".

وأضاف: "غدا سنرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة سنطالب باستقدام حكام أجانب في المباريات المقبلة، الذي يحدث غير طبيعي إهانة الكرة المصرية والمنظومة".

وتابع: "لا بد أن يكون هناك عقوبة من مرتضى منصور على إمام عاشور وليس فرجاني ساسي فقط، إمام ليس اللاعب اللي يلعب باسم نادي الزمالك، اللاعبين أشباهه هي من تفسد العلاقة بين الأندية، وتحدثت مع أحمد جلال إبراهيم في هذا الأمر".

واختتم: "عاشور استفز لاعبي المصري بعد المباراة وليست أول مرة من هذا اللاعب بالتحديد يفعل مثل هذه الأمور، لا بد أن يكون موقف مع إدارة الزمالك ضد هذا اللاعب".