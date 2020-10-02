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لبنان يسجل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
بيروت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 10:13 م
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 42 ألفا و159 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 386 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15 ألفا و943 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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