كيف ستؤثر إصابة ترامب على المشهد السياسي الأمريكي؟ (س-ج)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيجابية التحاليل الخاصة به وزوجته في فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعدما ثبتت إصابة هوب هيكس مستشارته وأحد أبرز المسئولين بحملته الانتخابية، ليجرى الرئيس ترامب بعدها التحاليل اللازمة وتأتي النتيجة معلنة أن الفيروس الذي يلاحق الأمريكيين قد وصل لرئيس البلاد.

ومن المقرر أن يخضع ترامب لفترة حجر صحي بالبيت الابيض، يواصل مهامه الرئاسية من مكتبه، وذلك كما أكد الطبي الشخصي له، وأن حالته وميلانيا مستقرة لحد كبير.

ورغم أن كورونا قد أصاب عدد كبير من الشخصيات السياسية؛ لكن الأمر بالنسبة لترامب يأخذ بعداً صعباً خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية، والتي أصبحت فيها المنافسة على أشدها.

لذا فتحت تلك الإصابة في هذا الموعد عددا كبيرا من الأسئلة حول السيناريوهات المقبلة، والتي نجاوب عنها في السطور التالية...

س: هل من الممكن أن يتوفى الرئيس ترامب متأثراً بتلك الإصابة؟

ج: رغم تأكيد ترامب وزوجته بأن حالتهما مستقرة بشكل كبير، إلا أن احتمال الوفاة بالنسبة لترامب يبقى واردا؛ فبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فإنه يقع الرجل البالغ من العمر 74 عامًا في مجموعة المخاطر العالية لمجرد أنه ذكر، مع احتمال وفاة الرجال بسبب فيروس كورونا بمقدار الضعف عن النساء. ومع ذلك، فإن أكبر عامل خطر له هو عمره، حيث خلص الخبراء إلى أن العمر إلى حد بعيد أقوى مؤشر على خطر وفاة الشخص المصاب.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا معرضون لخطر دخول المستشفى بفيروس كورونا أعلى بخمس مرات مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، وخطر الوفاة بنسبة 90 % زيادة عن غيرهم.

س: من سيدير البلاد حالة تزايد سوء الحالة الصحية لترامب؟

ج: حتى الآن، يؤكد طبيب الرئيس أن حالته لا تمنعه من قيامه بمهامه؛ إذ أنه لم تظهر عليه أعراض خطيرة، ومن المقرر أن ينتظر في حجر صحي لمدة عشرة أيام على الأقل، حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة، وإذا ظهر أي عرض يستوجب حينها نقله لمستشفى، فيجوز للطبيب أن يأمره بقضاء 20 يومًا أخرى وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض

وفي حالة ذلك ووفقاً للمادة الثانية من الدستور الأمريكي، يدخل ترامب حكم "العاجز عن أداء وظيفته" ويحل مكانه نائبه مايك بنس لحين شفائه.

س: هل يمكن أن يصاب جو بايدن بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية؟

ج: لم يكن هناك تعليق فوري من فريق حملة بايدن بشأن ما إذا كان قد تم اختباره منذ ظهوره مع ترامب في المناظرة الرئاسية؛ لكنه من المتوقع أن يجري فحصاً هو الآخر، كما ذكرت "تليجراف" البريطانية.

س: ما مصير المناظرات المقبلة؟

ج:ترجح " نيويورك تايمز" على لسان أحد مستشاري الرئيس ترامب ، بأنه يكاد يكون من المؤكد أن المناظرتين المتبقيتين(15-22 أكتوبر) بين ترامب وبايدن سيتم إلغائها بشكل كامل، أو تأجيلها على أفضل تقدير، فمن المتوقع أن تبقي التوجيهات الطبية الرئيس معزولًا حتى ذلك الحين.

س: هل الإصابة في مصلحة ترامب؟

ج: ترى صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تأجيل المناظرات أو إلغائها في مصلحة ترامب بشكل كبير، حيث أن تغيير قواعد المناظرة بشكل سيحد من مقاطعات ترامب المستمرة، قد يفقده أحد أبرز أدواته.

س: هل تزيد تلك الإصابة من فرص بايدن في الفوز؟

ج: من الممكن أن تمنح إصابة ترامب فرصة جديدة لدى الناخبين للمقارنة بين المرشحين، ويصبح حينها نموذجين متعاكسين: بايدن الملتزم بكل قواعد السلامة الطبية، وترامب الذي توقع مرارًا وتكرارًا أن الفيروس سوف يتلاشى من تلقاء نفسه، ويكون حينها الأمر في صالح بايدن!

كذلك قد يخسر الرئيس قاعدة كبيرة من مؤيديه من كبار السن، الذين ستزداد مخاوفهم بشأن تعرضهم للإصابة.