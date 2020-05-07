منظمة الصحة العالمية تعتبر مزاعم الاعتداء الجنسي بحق عمال إغاثة في الكونغو خطيرة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تأخذ مزاعم الاعتداء الجنسي من جانب موظفي إغاثة في الكونغو على "محمل الجد"بشكل كبير.

وقال مايك ريان منسق المساعدات الطارئة بالنمظمة مساء اليوم الجمعة في جنيف: "يجب تصديق الضحايا، ومن واجبنا أن نجري التحقيقات اللازمة".

وأضاف ريان: "المنظمة تأخذ الأمر على محمل الجد بصورة تامة، فالإدعاءات مروعة".

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه سيقدم قريبا تفاصيل عن التحقيق المستقل بشأن الاتهامات المزعومة بحق الموظفين.

كان موقع "نيو هومانيتيريان" الإخباري نشر بالتعاون مع مؤسسة رويتر يوم الثلاثاء الماضي خبرا عن اتهام 51 امرأة من الكونغو عمال إغاثة يعملون لمواجهة وباء إيبولا تابعين لمنظمة الصحة العالمية ولمنظمات غير حكومية بارتكاب عمليات استغلال جنسي وتحرش بين عامي 2018 و2020.

يتفشى في الوقت الحالي شرقي الكونغو وباء إيبولا المدمر، وأعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن قيامها بفحوص بهذا الشأن.

وأضاف ريان أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق أية معلومات بشأن حالات محددة خلاف ما جاء في التقارير الإعلامية.

وأوضح ريان أن هناك مساع للحصول على مزيد من المعلومات لكن هناك رغبة في التأكد من عدم تعرض الضحايا إلى صدمات نفسية جراء ذلك.

وذكر ريان أنه إذا ثبتت إدانة موظفي منظمة الصحة العالمية فيجب أيضا وضع أنظمة التوظيف الداخلي والشكاوى والإجراءات التأديبية داخل المنظمة على المحك.