 الإختبارات تثبت عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا - بوابة الشروق
الجمعة 2 أكتوبر 2020 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

الإختبارات تثبت عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 6:01 م

أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس وزوجته، كارين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، طبقا لما ذكره السكرتير الصحفي، ديفيد أو مالي.

وقال أو مالي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "كما كان معتادا منذ أشهر، يخضع نائب الرئيس بنس لاختبار كوفيد-19، يوميا. هذا الصباح، أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس ولا السيدة الثانية بمرض كوفيد-19".

يأتي ذلك في اعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك