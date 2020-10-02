الإختبارات تثبت عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا

أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس وزوجته، كارين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، طبقا لما ذكره السكرتير الصحفي، ديفيد أو مالي.

وقال أو مالي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "كما كان معتادا منذ أشهر، يخضع نائب الرئيس بنس لاختبار كوفيد-19، يوميا. هذا الصباح، أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس ولا السيدة الثانية بمرض كوفيد-19".

يأتي ذلك في اعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.