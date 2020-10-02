الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 8 مسئولين بيلاروس

أعلنت وزارة المالية الأمريكية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 مسئولين بيلاروس، بينهم عددٌ من المسؤولين الأمنيين.



وأشارت الوزارة الأمريكية -في بيان حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إلى أن من بين هؤلاء المسئولين سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس يلينا دموخايلو، ووزير الداخلية يوري كاراييف ونائبه وقائد القوات الداخلية يوري نازارينكو.



بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات فردية إضافية طالت نحو 40 مسؤولا بيلاروسي بسبب ما قال إنه العنف ضد المتظاهرين وتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المزعوم، من بينهم وزير الداخلية البيلاروسي ورئيس لجنة الانتخابات المركزية.



وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا اليوم على فرض عقوبات على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لم تشمل الرئيس نفسه.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى "فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن تزوير نتائج الانتخابات في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين" على حد قوله، وأكد على عدم اعترافه بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.



يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد أيضا أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية، التي جرت في بيلاروس، عادلة ونزيهة ورفض الاعتراف بنتائجها.