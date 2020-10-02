هاليب تثأر لهزيمة سابقة وتتأهل للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة

صعدت النجمة الرومانية سيمونا هاليب عن جدارة إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعدما قدمت عرضا قويا وتغلبت على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6 / صفر و6 / 1 اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

وكانت أنيسيموفا قد أطاحت بهاليب من دور الثمانية بنسخة العام الماضي من البطولة، وذلك عندما كانت هاليب حاملة للقب، في أول مواجهة تجمع بينهما في البطولة التي تقام على الملاعب الرملية.

وفرضت هاليب المصنفة الثانية على العالم، تفوقها بشكل كبير خلال مباراة اليوم وحسمتها بمجموعتين متتاليتين خلال 54 دقيقة فقط.

وتلتقي هاليب في الدور الرابع البولندية ايجا سواتيك التي صعدت اليوم بفوزها على الكندية أوجيني بوشار 6 / 3 و6 / 2 .

كذلك تأهلت النجمة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا /26 عاما/ المصنفة الثالثة للبطولة إلى الدور الرابع بعدما تغلبت على الروسية ايكاترينا ألكسندروفا 6 / 4 و7 / 5 .

وتلتقي سفيتولينا في الدور الرابع الفائزة من مباراة الدور الثالث بين البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 16 للبطولة والفرنسية كارولين جارسيا.

ونجحت سفيتولينا في الوصول إلى دور الثمانية بالبطولة الفرنسية مرتين، لكنها أكدت أنها لن تضع الكثير من الضغوط على نفسها من أجل الذهاب لنقطة أبعد في البطولة.

وقالت سفيتولينا :"خسرت في دور الثمانية أول مرة، أعتقد أمام (أنا) ايفانوفيتش (في عام 2015)، وخسرت في المرة الثانية أمام سيمونا هاليب (عام 2017). وكانت المباراتان بمثابة تجربة مختلفة حقا بالنسبة لي."

وأضافت :"بالطبع تحلم بالتتويج باللقب، والذهاب بعيدا في البطولة، لذلك فالمهم بالنسبة لي هو التركيز في كل مباراة على حدة."