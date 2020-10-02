دراسة: الموسيقى تساعد طفلك على التحصيل الدراسي بشكل أفضل

غالبا ما يعاني الآباء من تشتت أطفالهم وقلة تركيزهم أثناء الدراسة، حيث تشير الدراسات إلى أن استيعاب المعلومات يحتاج إلى أن يكون العقل مهيأ لوضع التعلم، ومن ثم يجب أن تنطلق عملياتك العصبية بطريقة تساعد على التركيز والدراسة.
وأفادت دراسة حديثة بأنه يمكن أن يؤدي الاستماع إلى الموسيقى إلى التركيز على وضع عقلك في الحالة الذهنية الصحيح، مما يشعرك بالهدوء والاسترخاء، ولكن ليس بالهدوء الشديد الذي يجعلك تفقد تركيزك، وفقا لما ذكره موقع "يورو ويكلي نيوز".
وأوضحت الدراسة أن ذلك الشعور يشبه التأمل أو ممارسة اليوجا، وهذه الأنشطة تجعل عقلك في حالة استرخاء.
ولذا لا بد أن تتأكد من أنك ترتدي سماعات رأس، لتعمل دقات الأذنين من خلال تقديم ترددات مختلفة لكل أذن، حيث تحتاج إلى التأكد من أن كل أذن تسمع واحدًا فقط من الترددات.
وأكدت الدراسة أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يساعد طفلك على الاستذكار بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الاستماع إليها يجعل الدماغ في حالة انتباه وتركيز مضاعفة، وهو ما يجعله قادرا على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.
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