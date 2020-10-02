نتنياهو يتمنى الشفاء العاجل لترامب بعد إصابته بكورونا

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أعرب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وزوحته سارة عن أمنياتهما بـ"الشفاء العاجل " للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) بعد وقت قصير من إظهار نتيجة اختبار ترامب بشكل علني "مثل ملايين الإسرائيليين، فإننا نفكر أنا وسارة، في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لصديقينا الشفاء الكامل والعاجل ".

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات جيدة منذ أن تولى ترامب المنصب في عام 2016، حيث تردد أن الزعيمين تربطهما علاقة صداقة حميمة .

وكان ترامب كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.

وقال ترامب: "الليلة، ثبت إصابتي أنا وميلانيا بكوفيد-19 وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور. وسنجتاز هذا الأمر معا!".