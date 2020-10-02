محاكمات واعتقالات للأكراد في تركيا على خلفية مظاهرات كوباني 2014

أحال الادعاء العام في تركيا في وقت مبكر صباح، اليوم الجمعة، عشرين مشتبها بهم إلى المحاكمة بسبب صلاتهم بالحوادث الإرهابية المميتة التي اندلعت في عام 2014 بعد أن انهارت محادثات السلام مع الحكومة التركية فعاد العنف المسلح من الجانبين في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد، في 6 و 8 أكتوبر في ذلك العام.

وتأتي الاعتقالات التي طالت اولئك الاشخاص، لدورهم في احتجاجات عنيفة عام 2014 على عدم تحرك الجيش خلال هجوم شنه تنظيم داعش الارهابي على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الجمعة، شنت السلطات الأمنية في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيق في الأحداث الإرهابية وتم اعتقال 20 من 82 مشتبها بهم في سبع ولايات.

ومن بين المشتبه بهم مسؤولون سابقون في حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتهمه الحكومة التركية بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني.

كان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد في أوائل أكتوبر 2014، متهمين الجيش التركي بالوقوف في موقف المتفرج بينما كان المتشددون، على مرأى منهم، يحاصرون كوباني على الجانب الآخر من الحدود في سوريا.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني المحظور بالتحريض على خروج المظاهرات كما تتهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وبأنه ساند الاحتجاجات، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

كما تتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بالتحريض على أعمال العنف في 2014، والتي أودت بحياة 37 شخصًا، وأدت إلى إصابة 761 شخصًا، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية التركية.