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ترامب يتلقى خليطا من الأجسام المضادة للشفاء من فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 11:23 م

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى خليطا من أجسام مضادة من إنتاج شركة ريجينيرون الأمريكية للأدوية.

ووفقا لمذكرة من طبيب الرئيس أصدرها البيت الأبيض، يتلقى الرئيس أيضا زنك وفيتامين د وبعض المكملات الأخرى.

وجاء في المذكرة أنه "بدءا من بعد ظهر اليوم، لا يزال الرئيس مرهقا، لكنه في حالة نفسية جيدة".

وقال الطبيب إن ميلانيا ترامب تعاني من سعال خفيف وصداع. ولم تحدد المذكرة قائمة بأعراض الرئيس.

ولدى ريجينيرون مجموعات من الأجسام المضادة المستخدمة في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للعلاج من فيروس كورونا.

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