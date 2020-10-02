وزيرة الثقافة: الفلكلور إحدى دعائم صون الهوية المصرية

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مساء اليوم الخميس، عرضا فلكلوريا نظمه قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال، وقدمته الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، وذلك على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.



وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوي الفني الراق للفرقة، وقالت إن الفلكلور بات إحدى الدعائم الهامة لصون الهوية المصرية والحفاظ على الموروث الفني الذي يمثل جزءا أصيلا من تراث الوطن.



وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الثقافة والفنون في بناء مجتمع مستنير قادر على مجابهة التحديات الفكرية.

تضمن الحفل مجموعة من التابلوهات الفنية والاستعراضية التى تعبر عن التراث الشعبى وترتبط بالوجدان الجمعى المصري منها أم الخلول ،البمبوطية ، العصايا ، الحصان، الأغاني، الغوازى، الفتوات، الموشح، المجوز وغيرها وصاحب الفرقة اوركسترا الفنون الشعبية بقيادة المايسترو محمد ابو اليزيد.



حضر العرض الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعددا من القيادات الثقافية.