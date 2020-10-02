الشرطة تبحث عن آلاف المهاجرين الذين دخلوا جواتيمالا عنوة

تبحث الشرطة في جواتيمالا، اليوم الجمعة، عن آلاف المهاجرين الهندوراسيين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية ودخلوا البلاد عنوة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وقالت الشرطة الوطنية عبر موقع تويتر إن قواتها تجري عمليات "لمنع تنقل المهاجرين". وتم بالفعل اعتقال ما يقرب من 80 شخصا.



وذكر الرئيس أليخاندرو جياماتي أمس الخميس، أنه سيتم توقيف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، بعد أن اخترق حوالي 3000 هندوراسي الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة أو استخدموا طرقا غير مشروعة لدخول جواتيمالا.



وكانوا يأملون في العبور إلى المكسيك ومن هناك إلى الولايات المتحدة، برغم التحذيرات من كلا البلدين من أنهم سيواجهون عقبات كبرى.