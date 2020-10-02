محكمة أيرلندية ترفض طعن رايان إير على قيود السفر بسبب كورونا

رفضت المحكمة العليا الأيرلندية، اليوم الجمعة، مزاعم شركة رايان إير بأن قيود السفر في ظل جائحة كورونا في البلاد غير قانونية.



وبدعم من شركة طيران إير لينجوس، دفعت رايان إير بالقول بإن الإجراءات تم فرضها دون موافقة برلمانية وقدمتها الحكومة الأيرلندية باعتبارها "إلزامية".



ومع ذلك، قضت المحكمة بأن الإطار ليس إلزاميا ولا يمثل إساءة لاستخدام للسلطة.



وقال القاضي جاريت سيمونز: "إن النصيحة بتجنب السفر غير الضروري وتقييد الحركة عند الدخول إلى البلاد هي مجرد نصيحة".



ووفقا لإدارة رئيس الوزراء، ينصح المسافرون الوافدون من الدول غير المدرجة في "القائمة الخضراء" الحكومية بـ "تقييد تنقلهم لمدة 14 يوما" من خلال "البقاء في مكان إقامة واحد".



وتم تقليص القائمة الخضراء يوم الاثنين لتقتصر على قبرص وفنلندا ولاتفيا وليختنشتاين.



ومع بطء وتيرة عودة السفر إلى الانتعاش بعد انتهاء عمليات الإغلاق في أوروبا في يونيو الماضي ، قالت شركة رايان أير،اكبر شركة طيران في اوروبا، إن حركة الطيران في سبتمبر انخفضت بنسبة 64 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، ليصل عدد المسافرين إلى 1ر5 مليون. وتم تشغيل نصف الرحلات المجدولة فقط.