المعارضة التنزانية تخطط لاختيار مرشح موحد لها

تواصل أحزاب المعارضة الكبرى في تنزانيا خططها لاختيار مرشح رئاسي موحد في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، برغم حظر الهيئة الانتخابية في البلاد مؤقتا أية حملات انتخابية لمرشح المعارضة المرجح ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ويجري حزبا المعارضة الرئيسيان تشاديما والتحالف من أجل التغيير والشفافية محادثات للتوحد خلف توندو ليسو في مواجهة الرئيس الحالي جون ماجوفولي في 28 أكتوبر. كما يخططون لتقديم مرشح واحد في أرخبيل زنجبار التنزانى الذى يتمتع بما يشبه الحكم الذاتي ويقع في المحيط الهندي. ومن المقرر الإعلان عن قرار غدا السبت.



وقالت المفوضية الوطنية للانتخابات في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه تم تعليق الحملة الانتخابية لليسو، مرشح حزب تشاديما، لمدة أسبوع بعد مزاعم بانتهاك القواعد الأخلاقية للانتخابات، حيث أدلى بتصريحات تشير إلى أن ماجوفولي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، يعتزم تزوير الانتخابات .