أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة في ألمانيا "بي ان دبليو"، اليوم الجمعة، أن مبيعاتها في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث المنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2020، وصلت إلى 634ر78 سيارة، بتراجع نسبته 7ر15% مقارنة بـ295ر93 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصل عدد السيارات المباعة والتي تحمل العلامة الأصلية "بي ام دبليو" إلى حوالي 670ر69 سيارة خلال الربع الثالث، في تراجع بنسبة 2ر16%، مقارنة بـ 003ر83 سيارة في نفس الفترة من عام 2019.

وباعت شركة "بي ام دبليو – أمريكا الشمالية" 064ر9 سيارة "ميني" على مدار الربع الثالث، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 9ر11% مقارنة بالربع المقابل من عام 2019.