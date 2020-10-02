قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، إن الوزارة تطلق حوالي 135 قافلة شهريًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المبادرة تصل إلى المناطق النائية، وتقدم الكشف والعلاج والتحاليل والأدوية في جميع التخصصات بالمجان، متابعة: «نستقبل جميع فئات المواطنين».

وأشارت إلى أن القوافل تضم متخصصين في جميع التخصصات، لتقديم الخدمة المجانية للمواطنين في ربوع الجمهورية كافة، مؤكدة أن الخدمة تُقدم على أعلى مستوى.

وذكرت أنه يتم تحويل المواطنين الذين يحتاجون لإجراء عمليات إلى المستشفيات الحكومية القريبة منهم، وكذا من يحتاجون للأشعة والتحاليل.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 70 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الخميس وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.