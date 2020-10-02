وزير العمل الألماني يعتزم التقدم بمقترحات بشأن حق العمل من المنزل

أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، أنه سيقدم قريبا مقترحات بشأن الحق في العمل من المنزل وأنظمة وقت العمل الخاصة في هذا الإطار.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الجمعة خلال مناقشة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) إنه يريد إنشاء "إطار تنظيمي" لهذا الأمر، وأضاف: "إذا كنت تسمي ذلك استحقاقا قانونيا، فهذا بالضبط ما أريده".

وذكر الوزير أنه عندما لا يكون المكتب المنزلي ممكنا عمليا، يجب على الشركة القول إن ذلك غير ممكن عمليا، وقال: "ولكن عندما يتم منع الموظفين من القيام بذلك بناء على مبدأ "لا" البسيط، فإن هذا لا ينبغي أن يعد ممكنا بعد الآن"، موضحا أن هذا يعني ضرورة وجود استحقاق قانوني للموظفين.

وذكر هايل أنه رغم المرونة، يجب أيضا تطبيق قوانين وقت العمل خلال العمل من المنزل، مشيرا إلى إمكانيات تسجيل وقت العمل رقميا، وقال: "حتى في المكتب المنزلي يجب أن يكون هناك موعد إغلاق".

وأكد هايل أنه لا يريد تفكيك الحدود بين العمل والحياة الخاصة، ولهذا سيقدم مقترحات في هذا الشأن. وخلال سؤاله في الجلسة عن موعد تقديم هذه المقترحات، قال هايل: "على وجه السرعة، على حد علمي".