استطلاع: 20% فقط من الألمان يعتزمون السفر في الخريف أو الشتاء

بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والعديد من تحذيرات السفر، يعتزم 20% فقط من مواطني ألمانيا السفر خلال فصلي الخريف أو الشتاء.

وكشف استطلاع حديث للرأي أن 8% من الألمان يعتزمون السفر إلى خارج البلاد خلال هذه الفترة، مقابل 12% يعتزمون السفر داخليا، لقضاء عطلات.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 66% من الألمان قرروا البقاء في المنزل خلال العطلات في فصلي الخريف والشتاء. ولم يحسم 8% من المشاركين موقفهم، بينما لم تدل نسبة 5% بأي بيانات.

وللمقارنة، كان 41 في المئة من الألمان ذكروا العام الماضي أنهم يعتزمون السفر لقضاء عطلات خلال فصلي الخريف والشتاء (23 في المئة خارج البلاد و18 في المئة داخلها)، بينما تخلى 55 في المئة عن السفر لقضاء عطلات. ولم تدل نسبة 4 في المئة بأي بيانات.

وتبدأ عطلة الخريف يوم الاثنين المقبل في عدد من الولايات الألمانية. وسواء بالنسبة لعطلات الخريف أو الشتاء، نصح وزير الصحة الألماني ينس شبان بعدم السفر إلى الخارج بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية مؤخرا: "يمكنك أيضا القيام بعطلة داخل ألمانيا"، مشيرا إلى أنه ثبُت على نحو متكرر أن المسافرين العائدين يجلبون الفيروس على نحو متزايد. وأضاف: "اعتقد أننا يجب أن نتعلم من هذا معا في الخريف والشتاء وعطلة عيد الميلاد".

وذكر شبان أنه على الرغم من أن هذا صعب على الشركات السياحية، لا يمكن تغييره في الوضع الحالي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا بشكل كبير، وأعيد تنشيط العديد من تحذيرات السفر.

وتحذر الحكومة الألمانية حاليا من السفر إلى 138 دولة من إجمالي حوالي 200 دولة في العالم. وفي 15 من هذه البلدان، ينطبق التحذير فقط على مناطق معينة. وتنصح وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر إلى حوالي 50 دولة أخرى بسبب قيود الدخول والخروج. وفي المجمل، لا يوجد سوى 12 دولة لا تشملها تحذيرات السفر.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر الماضي، 2034 ألمانيا فوق 18 عاما.