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مدرب أوجسبورج يغيب عن مواجهة فولفسبورج

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:25 م

أعلن شتيفان رويتر مدير الكرة بنادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المدير الفني هايكو هيرليتش سيغيب عن الفريق في مباراته المقررة أمام فولفسبورج بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، بسبب وعكة صحية.

وجاءت نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها هيرليتش /48 عاما/ سلبية، لكنه بحاجة إلى العلاج من "الاسترواح الصدري"، وهو تجمع غير طبيعي من الهواء في الحيز الجنبي الذي يفصل الرئتين عن جدار الصدر.

وسيواصل هيرليتش المساعدة في إعداد الفريق للمباراة عبر جهازه الفني المعاون، حيث يتطلع أوجسبورج إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة وتحقيق الانتصار الثالث في الموسم الجديد من البوندسليجا.


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